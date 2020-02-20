شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لا تعرفها عن التفاح تجعله يتربع على عرش الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التفاح هو واحد من أكثر الفواكه شعبية، وذلك لسبب وجيه، حيث إنها ثمرة صحية استثنائية غنية بالعديد من الفوائد المدعومة من الأبحاث، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى 'HealthDayNews".

وفيما يلي 5 فوائد صحية رائعة للتفاح تجعله يتربع على عرش الفواكه

1- التفاح هو أيضا مصدر غني للبوليفينول 1- التفاح هو أيضا مصدر غني للبوليفينول Advertisements

على الرغم من أن علامات التغذية لا تدرج هذه المركبات النباتية ، فمن المحتمل أنها مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية، وللحصول على أقصى استفادة من التفاح ، اترك الجلد ، حيث يحتوي على نصف الألياف والعديد من البوليفينول.





2. التفاح قد يكون جيدا لتخفيف الوزنالتفاح قد يساعد في فقدان الوزن بعدة طرق، كما أنها تملأ بشكل خاص بسبب محتواها العالي من الألياف.







4. يخفض خطر الإصابة بمرض السكريوقد ربطت العديد من الدراسات تناول التفاح مع انخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفي إحدى الدراسات الكبيرة ، كان تناول تفاحة في اليوم مرتبطًا بخفض نسبة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بمعدل 28٪ .

3. التفاح قد يكون جيدا لقلبكقد يكون أحد الأسباب أن التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان - وهو النوع الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تحتوي على بوليفينول ، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة.





5. يعزز بكتيريا الأمعاء الجيدةيحتوي التفاح على البكتين ، وهو نوع من الألياف يعمل كخلايا حيوية، وهذا يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك.