«حليب النوق» مفيد للأطفال بمرحلة النمو.. كنز من المعادن والفيتامينات

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ينصح خبراء الصحة بتناول “حليب النوق” لاسيما بالنسبة للأطفال في مرحلة النمو، لاحتوائه على الحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس والصوديوم والمغنيسيوم، ونسبة عالية من فيتامين “أ” و”ب2″ و”سي” إلى جانب حصة جيدة من البروتين.
وتوفر هذه العناصر فوائد صحية عديدة أهمها: تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات. كما تتضمن تركيبة هذا الحليب بروتيناً يعمل مثل الأنسولين، لذلك يوفر وقاية من ارتفاع نسبة السكر بالدم.
ويُنصح بتقديم حليب النوق، للأطفال في مرحلة النمو، وخاصة من لديهم سوء تغذية.
فوائد حليب النوق:
* يوفر مجموعة من مضادات الالتهابات، تقوّي المناعة في مواجهة نزلات البرد.
* يحتوي حليب النوق على مضادات لمرض السكري، وبروتيناً يعمل مثل الأنسولين على خفض مستوى السكر بالدم.
* تركيبة هذا الحليب غنية بالمغذيات، لذلك يُنصح بتقديمه للأطفال في مرحلة النمو، وخاصة من لديهم سوء تغذية.
* يمتاز حليب النوق بنسبة السكر والكولسترول المنخفضة فيه، لذلك يعتبر من أنواع الحليب التي تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن الزائد.
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