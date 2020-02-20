شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب ومشاكل القولون ونصائح للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة في الجهاز الهضمى ومن خلاله يتم تمرير الطعام، فهو المسئول عن امتصاص بقايا المياه والأملاح والفيتامينات والمواد الغذائية وتكثيفها في البراز، وقد يتعرض القولون لمشاكل عديدة منها "التهاب القولون، القولون العصبى، سرطان القولون، القولون التقرحى"، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك أعراض عديدة تدل على الإصابة بالتهاب ومشاكل القولون وهى:

أعراض التهاب القولون

1:ألم شديد في البطن وعدم القدرة على تناول الطعام وبالتالي يعانى المريض من نقص شديد في الوزن.

2:الاسهال الشديد المصحوب بدم أو صديد.

3:يعانى المريض المصاب بمشاكل في القولون من عسر الهضم الشديد واضطرابات في الجهاز الهضمى.

4:الشعور بالغثيان والقئ المستمر وألم متكرر في البطن.

5:حموضة والتهابات شديدة في المعدة.

6:ألم شديد في المستقيم مع النزيف ويظهر ذلك من خلال ظهور الدم في البراز.

7:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

8: ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وهناك أسباب مختلفة تزيد من خطر الإصابة بمشاكل القولون والالتهابات ومنها:

أسباب الإصابة بالتهاب القولون

1:الإصابة بالفيروسات والبكتيريا واحدة من أبرز أسباب الإصابة بالتهاب القولون وتنتقل ذلك عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث والملئ بالفيروسات والعدوى.

2:الافراط في تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، لذلك ينصح بتجنب تناول الوجبات السريعة نظرا لما تحتويه من زيوت ودهون كثيرة.

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3:الاكثار من تناول الأكلات التي تحتوى على نسبة عالية من التوابل والزيوت تزيد من خطر الاصابة بالتهابات القولون واضطرابات الجهاز الهضمى.

4:الضغط النفسى الشديد والتوتر والقلق من أسباب الإصابة بالتهابات القولون الشديدة.

5:الافراط في تناول المسكنات وبعض الأدوية الأخرى تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون، لذلك ينصح بعدم تناول أي أدوية إلا تحت اشراف الطبيب المعالج.

6: اتباع عادات غذائية خاطئة تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتعرضك لالتهاب القولون.

7: وجود خلل في الجهاز المناعى من الأسباب التي تسبب مشاكل وتقرحات في القولون.

8:العوامل الوراثية تلعب دور في الإصابة بمشاكل القولون مثل الالتهابات والتقرحات.

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بمشاكل القولون ومنها:

نصائح للوقاية من مشاكل والتهابات القولون

1:ينصح بتجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية، فهى تزيد من خطر الإصابة بالتهابات القولون.

2:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وتجنب تناول الوجبات الدسمة التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتزيد من التهاب القولون.

3:تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة، فالأفراط في تناول الطعام قد يسبب الالتهاب ومشاكل القولون.

4:تجنب التدخين، فهو من العادات التي تؤثر على صحة القولون.

5:اتباع نظام غذائى عالى في السعرات الحرارية ومنخفض الألياف.