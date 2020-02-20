شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: انخفاض فى النوبات القلبية بين الرجال أكثر من النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً في المجلة العلمية لجمعية القلب الأمريكية عن نتائج جديدة ومثيرة تهم العديد من الأشخاص حول العالم، حيث وجدت انخفاضا مطردا في النوبات القلبية لكل من الرجال والنساء المسجلين في النظام الصحي من عام 2000 إلى عام 2014 ، على الرغم من أن معدل الانخفاض تباطأ بين النساء مقارنة بالرجال.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قالت كريستي رينولدز ، الحاصلة على الدكتوراه في الطب، ومديرة البحوث الدوائية في جنوب كاليفورنا: "تشير الدراسة إلى الحاجة إلى التحسين المستمر في الوعي والوقاية والاعتراف ومعالجة عوامل الخطر لأمراض القلب لدى النساء".

وتابعت "يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لفهم التباينات بين الرجال والنساء".

واستندت الدراسة إلى 45331 شخصا في المستشفيات عانوا من النوبات القلبية الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عامًا وما فوق في جنوب كاليفورنيا بين عامي 2000 و 2014.

أظهر هذا البحث معدل النوبات القلبية:

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انخفض بشكل عام بنسبة 50٪ تقريبًا بين عامي 2000 و 2014

انخفض بين الرجال خلال فترة الدراسة بنحو 4.7 ٪ سنويا

انخفض بين النساء من 2000 إلى 2008 بنحو 4.6 ٪ سنويا

انخفض بين النساء من 2009 إلى 2014 بنسبة 2.3 ٪ سنويا

ووجد الباحثون أنه لدى الرجال ضعف خطر الإصابة بأزمات قلبية في المستشفيات مقارنة بالنساء في الولايات المتحدة ، على الرغم من أن العديد من الدراسات قد أبلغت عن ارتفاع معدلات العلاج بالأزمات القلبية بين النساء دون سن 55 عامًا، كما أن النوبات القلبية هي السبب الرئيسي لوفاة النساء.

وقال الباحثون إن الانخفاضات الإجمالية في النوبات القلبية تعكس اتجاهاً وطنياً يتمثل في انخفاض معدلات الإصابة بالنوبات القلبية وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة استخدام الأدوية ، مثل الستاتين المخفضة للدهون، وتغيير نمط الحياة.