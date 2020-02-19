"الصحة العالمية": 10 إصابات كورونا في شرق المتوسط

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط في مؤتمر صحفي بالقاهرة، الأربعاء، وجود 10 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في منطقة شرق المتوسط، من بين أكثر من 73 ألف حالة على مستوى العالم.



وأشارت المنظمة إلى الإبلاغ عن 9 من هذه الحالات في الإمارات وعن حالة واحدة في مصر، وأن 3 من الحالات في الإمارات تعافت تماماً.

وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن المنظمة ومقدمي الخدمات الصحية في أنحاء المنطقة قدموا بروتوكولات مراقبة نقاط الوصول والتشخيص ورد الفعل.

وأوضحت المنظمة أن من المحتمل ظهور مزيد من الحالات في المنطقة والعالم، ويرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى طبيعة حركة السفر والتجارة العالمية.

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وأضاف المنظري: "من ثلاثة أسابيع تمَّ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في إقليم شرق المتوسط، والآن بلغ عدد الحالات المؤكدة 10 حالات، في دولتين، ونظراً لطبيعة السفر على مستوى العالم، من المتوقع ظهور حالات إصابة جديدة".

وتابع: "لله الحمد لم تسجل أي حالة وفاة في الإقليم، وعدد من حالات الإصابة شفيت وخرجت من المستشفى وصارت تختلط ببقية أفراد المجتمع".

في السياق، أعلنت إيران، مساء الأربعاء، وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد.

وأصاب فيروس كورونا الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول عشرات الآلاف من الأشخاص وأودى بحياة المئات في الصين وانتشر إلى 24 دولة أخرى على الأقل.

وقال رئيس مشارك لاجتماع لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن علماء صينيين يجرون اختبارات لعقارين ضد فيروس كورونا الجديد وإن نتائج التجارب السريرية الأولية ستظهر بعد أسابيع.