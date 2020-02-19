تعرفي علي أفضل سنفرة للوجه والجسم

سنفرة للوجه والجسم هي الحل للكثير من مشاكل البشرة، إذ تبحث المرأة خاصة في فصل الشتاء ونتيجة الظروف المناخية التي تواجهها على حلول سريعة وفعالة تعيد النضارة والنعومة لبشرتها.

تعرّفي فيما يلي على ماهية السنفرة وفوائدها على البشرة بالإضافة إلى أفضل خلطة سنفرة للوجه وأفضل خلطة سنفرة للجسم. تعمل هاتان الخلطتان كمقشر طبيعي فعال ومجد للبشرة، فالسنفر تساعد البشرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة، لتتركها حيوية ونضرة.



ماذا تعني سنفرة البشرة؟

سنفرة البشرة هي روتين جمالي يُعنى بنظارةِ الوجه ونعومة الجسم، إذ تعمل ماسكات السنفرة للوجه والجسم على مجابهة النتائج السلبية التي تسببها العواملِ الجّويةِ المحيطةِ والمتغيّرة، فتعاني النساء من جفافِ البشرةِ واسودادِ لونها، من هنا جاء دور كريمات وخلطات السنفرة التي تعملُ على تفتيحِ البشرةِ وزيادةِ نعومتها، والتّخلصِ من خلايا الجّلدِ الميّتةِ المتراكمةِ على البشرة.



فوائد سنفرة البشرة

إزالة أوساخ البشرة والزيوت المتراكمة في مساماتها ما يؤدي إلى توريد البشرة وزيادة نضاراتها.

محاربة جفاف البشرة والتخلص من القشرة الناتجة عنه.

إزالة طبقات الجلد الميت.

إزالة الرؤوس السوداء وتجدد الخلايا الجلدية.

التخلّص من آثار حب الشباب، خاصّة إذا تم اسخدامها باستمرار.

التخلص من آثار الندوب التي تتركها حبوب الشباب.

زيادة نشاط الدورة الدموية وتدفق الدم.

منح البشرة ملمساً ناعماً ورطباً.

تأخير ظهور التجاعيد.



أفضل خلطة طبيعية لسنفرة الوجه

المكونات:

ربع كوب من قصب السكر الأبيض.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

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الطريقة:

وضّبي قصب السكر الأبيض في وعاء، ثم أضيفي عصير الليمون تدريجياً مع التحريك لتكوين عجينة.

وزّعي العجينة على الوجه والرقبة بالتساوي، وبحركات دائرية صغيرة استخدمي أطراف الأصابع بدءاً من الأنف صعوداً نحو خط الشعر مع مراعاة تجنب منطقة العينين.

اتركي المزيج على لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ضعي مرطبًا خفيفًا للوجه تجنباً لجفاف البشرة



أفضل خلطة طبيعية لسنفرة الجسم



المكونات:

كوب من الملحِ الخشنِ

ملعقتا زّنجبيل مطحون

ملعقتا قرفة

نصف كوب من زيتِ الزّيتون

كمية قليلة من زيتِ اللّوز

الطريقة:

تُخلطُ جميعُ المكوناتِ معاً للحصولِ على خليطٍ متجانسٍ، ويُفرك به الجّسم بعدَ الاستحمامَ بماءٍ ساخنٍ؛ لفتحِ مسامِ الجّلدِ مع التّركيز على فركِ المناطقِ الخشنةِ في الجّسمِ والجّافة، وأخذ حمامٍ بالماءِ الفاترِ، ودهنِ الجّسمِ بكريمٍ مرطّبٍ أو زيتِ الأطفالِ للممحافظةِ على نعومتِه.

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