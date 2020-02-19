تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفواكة

القاهرة - لايف استايل المقادير

- عصير البرتقال : نصف كوب

- عصير الليمون : نصف كوب

- أناناس : 2 كوب (مكعبات)

- الفراولة : 2 كوب (مقطعة)

- كيوي : 3 حبات (مقطع)

- الموز : 3 حبات (مقطع)

- البرتقال : 2 حبة (مقطع)

- عنب : كوب

- التوت البري : 2 كوب

- السكر البني : ثلث كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي السكر مع عصير البرتقال وعصير الليمون في قدر على نار متوسطة حتى يغلي.

خففي النار واتركي الخليط مدة خمس دقائق حتى يتكاثف.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي الفانيلا وحركي واتركي المزيج ليبرد.

اخلطي الفواكة في وعاءعميق ثم أضيفي خليط السكر والعصير وحركي.

اتركي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعتين. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الجزر والبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالليمون

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