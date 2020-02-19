تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الكاسترد بالجلو

القاهرة - لايف استايل المقادير

- لطبقة الكاسترد : حليب : 450 ملليلتراً (سائل)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

حليب : ربع كوب (لخلط الكاسترد)

بودرة الكاسترد الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة - لطبقة الجلو : ماء ساخن : 400 مل

جيلي الفراولة : باكيت - بسكويت : باكيت (سادة)

- الفراولة : كوب (مقطعة) Advertisements الطريقة: لتحضير طبقة الكاسترد: صبي الحليب بقدر على النار، ثم أضيفي السكر. اخلطي بوعاء جانبي ربع كوب الحليب مع بودرة الكاسترد، وصبيه فوق كمية الحليب بالقدر.

استمري بالتحريك حتى يسخن الكاسترد ويصبح كثيفاً.

وزعي البسكويت السادة في طبق البايركس، وصبي مزيج الكاسترد، ثم أدخليه للثلاجة لمدة يوم كامل حتى يجمد كلياً.

وزعي قطع الفراولة فوق طبقة الكاسترد.

لتحضير طبقة الجلو: اخلطي الماء الساخن مع بودرة الجلو، ووزعي المزيج فوق طبقة الكاسترد.

أعيدي الطبق للثلاجة حتى يجمد.

قطعيه وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز والشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاسترد

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