تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الفرينش توست بالقرفة والكراميل

المقادير

- للتزيين :

الفراولة : حسب الرغبة (مقطعة)

صوص الكراميل الجاهز : حسب الرغبة

سكر البودرة : حسب الرغبة

- البيض : 1 حبة

- بودرة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب (سائل)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- سكر : ملعقة كبيرة

- القرفة : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

- خبز التوست : حسب الحاجة (البريوش)

- رذاذ الطبخ : حسب الحاجة

الطريقة:

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في وعاء، ضعي البيضة مع بودرة الفانيلا واخفقي.

صبي الحليب، وأضيفي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة واخفقي مرة أخرى.

في طبق مسطح، اخلطي ملعقة السكر مع ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة.

غطسي خبز توست البريوش بمزيج الحليب أولاً، ثم بالسكر والقرفة وعلى الجانبين.

كرري الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية التوست المراد تحضيرها.

رشي رذاذ الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار، واقلي حبات التوست على الجهتين حتى تتحمر.

للتزيين: أضيفي حبات من الفراولة الطازجة المقطعة، وصوص الكراميل الجاهز، ورشة من السكر البودرة بحسب الرغبة.

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