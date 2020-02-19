تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز البراونيز السريع

القاهرة - لايف استايل المقادير

- بودرة الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- سكر : نصف كوب

- الزبدة : 100 غراماً (طرية بحرارة الغرفة)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- طحين : كوب وثلث (منخل)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- حبيبات الشوكولاتة : ربع كوب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة.

اخلطي الكاكاو البودرة والسكر والزبدة والزيت في الخفاقة الكهربائية.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي حتى يصبح المزيج كريمياً.

اخلطي الطحين والبيكنج باودر والملح وأضيفي المزيج لخليط البيض والزبدة والسكر والكاكاو وامزجي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة وحركي.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيه في الصينية المجهزة بشكل متباعد.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 12 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيه ليبرد ثم قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الموكا بالشوكولاتة

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