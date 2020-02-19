تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الجزر والبرتقال

القاهرة - لايف استايل المقادير - طحين : 2 كوب (منخل)

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- الجزر : كوب (مقشر ومبشور)

- برش البرتقال : ملعقة كبيرة

- عصير البرتقال : ربع كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: اخفقي الزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي البيض وبشر البرتقال والفانيلا وعصير البرتقال واخفقي.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والقرفة.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والسكر والزبدة والبرتقال واخفقي.

أضيفي الجزر المبشور واخلطي حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

صبي خليط الكيك في القالب المجهز.

أدخلي القالب للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة ثم انقليه لطبق التقديم.

قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البرتقال الهشة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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