تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب بالنوتيلا بدون بيض

المقادير

- حليب : نصف كوب

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذابة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : نصف كوب

- بندق : ربع كوب (مفروم خشن)

الطريقة:

في وعاء متوسط الحجم، ضعي الحليب، الماء، الزبدة والفانيليا ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.

اخلطي في وعاء آخر كل من الدقيق، السكر والملح لتتداخل المكونات جيداً.

أضيفي مزيج الحليب إلى الخليط ثم اخفقي المكونات جيداً بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

غطي وعاء المزيج ثم أدخليه لمدة ساعتين إلى الثلاجة.

حمي مقلاة غير لاصقة على النار، اسكبي مقدار ملعقتان كبيرتان في الوسط ثم اتركي العجينة حتى تظهر فقاعات على وجهها.

اقلبي العجينة على الجهة الثانية ثم اتركيها حتى تصبح ذهبية اللون.

أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

ادهني الشوكولاتة النوتيلا على الكريب وزيني بالبندق وقدميه.

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