تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القرع

القاهرة - لايف استايل المقادير

- دقيق : كوبان وثلاثة أرباع الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- القرنفل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (بدرجة حرارة الغرفة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- السكر الأسمر : نصف كوب

- القرع : كوب ونصف (مهروس)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- عصير البرتقال : ربع كوب

- حبيبات الشوكولاتة : حسب الرغبة الطريقة: حمّي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية وادهني قالب خبز بالزبدة وانثري عليه الدقيق.

انخلي الدقيق والبايكنج صودا والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب الملح وأضيفي حبيبات الشوكولاتة ثمّ اتركي المزيج جانباً.

في وعاء، ضعي القرع والزيت وعصير البرتقال واخفقي جيداً.

ضعي في وعاء آخر البيض والفانيليا ثمّ أضيفي السكر والسكر الأسمر واخفقي على سرعة عالية حتى يتضاعف حجم المزيج.

أضيفي مزيج القرع وحرّكي من جديد.

باشري بإضافة مزيج الدقيق تدريجياً وقلّبي بهدوء حتى تمتزج المكوّنات.

اسكبي مزيج الكيك في القالب واخبزيه لمدة تتراوح بين 60 و65 دقيقة حتى ينضج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الموكا بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف الباف باسترى بالقرفة

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