تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوفان بالموز

القاهرة - لايف استايل المقادير

- طحين : كوب ونصف

- الشوفان : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : نصف كوب

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- الموز : 2 حبة (مهروس)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة) الطريقة: اخفقي الزيت والسكر والبيضة والفانيلا جيداً حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

اخلطي الطحين مع الشوفان والملح والقرفة والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

أضيفي خليط الطحين والشوفان لخليط السكر والبيض بالتناوب مع الحليب والموز واخلطي حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة على حرارة 180 درجة حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم انقليه لطبق التقديم وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الموز

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