تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البرتقال الهشة

القاهرة - لايف استايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : ثلثان الكوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : نصف كوب الطريقة: اخلطي الزيت والبيض والفانيلا والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي برش البرتقال واخلطي.

اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع الحليب لمزيج البيض والسكر والزيت مع استمرار الخفق.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

ضعي مزيج الكيك في القالب وأدخليه للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم انقليه لطبق التقديم.

عند التقديم وزعي رشة من السكر البودرة على وجه الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال

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