تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الموكا بالشوكولاتة

المقادير

- كريم كراميل : باكيت

- حليب : 2 كوب (سائل)

- بسكويت : 10 حبات (سادة)

- القشطة : علبة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- بسكويت : 250 غراماً (بالشوكولاتة)

- الزبدة : 100 غراماً

- حبيبات الشوكولاتة : حسب الرغبة (للتزيين)

الطريقة:

في قدر على النار، صبي الحليب السائل، ثم أضيفي باكيت الكريم كراميل واستمري بالتحريك حتى يغلي.

صبي مزيج الحليب والكريم كراميل في إبريق الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي 10 حبات من البسكويت، والقشطة، والقهوة سريعة الذوبان، والكاكاو، واخلطي المكونات جيداً.

في محضرة الطعام، ضعي بسكويت الشوكولاتة والزبدة واطحني جيداً، ثم ضعي الخليط في قاع وعاء بايركس ورصيه جيداً.

صبي مزيج الحليب فوق طبقة البسكويت.

أدخليه للثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل التقديم.

زيني بحبات من الشوكولاتة، وقطعيه وقدميه بارداً.

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