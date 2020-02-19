تعرف على فوائد الزبادي للشعر وطرق استخدامه

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الأربعاء 19 فبراير 2020

الزبادي من المكونات المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المفيدة للشعر، فهو يدخل في العديد من "الماسكات" التي تساعد على تطويل الشعر ونموه وجعله جميلا وخاليا من المشكلات لما له من فوائد للشعر المجعد والجاف.



ويتنوع استخدام الزبادي في عالم حواء والرجال على حد سواء، فهو يساعد على نمو وتطويل الشعر، كما أن له فوائد عديدة.

فوائد الزبادي للشعر:

الزبادي للشعر الجاف:

الزبادي يساعد على التخلص من مشكلات الشعر الجاف، حيث ‘نه يقلل من تساقط الشعر والتخلص من التقصف، بالإضافة إلى ترطيب الشعر الجاف.

وصفة الزبادي للشعر الجاف:

يتم خلط نصف كوب من الزبادي مع ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من العسل، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

يوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويتم تغطية الشعر بمنشفة مبللة بالماء الدافئ ويترك لمدة نصف ساعة ويتم غسل الشعر بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة مرتين خلال الشهر.

فوائد الزبادي للشعر المجعد

فوائد الزبادي للشعر المجعد:

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الزبادي له دور في فرد الشعر المجعد والتخلص من تشابك الشعر.

تنعيم الشعر مع إمداده بالفيتامينات التي تحافظ عليه من تقصفه وتساقطه.

وصفة الزبادي للشعر المجعد:

يخلط كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من العسل و2 كوب من الزبادي وملعقة صغيرة من خل التفاح.

تضاف موزة مهروسة، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

يوزع الخليط على الشعر ويغطى بمنشفة دافئة ويتم التكرار مرتين خلال الإسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الزبادي لنمو الشعر

الزبادي لنمو الشعر:

الزبادي يحتوي على عناصر غذائية مثل الأحماض الأمينية، والتي تساعد على تغذية الشعر مما يزيد من نموه بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الميكروبات والتي لها دور في الوقاية من الإصابة بأمراض فروة الرأس التي تمنع النمو.

وصفة الزبادي لنمو الشعر:

يتم خلط 2 ملعقة كبيرة من الزبادي مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.

يضاف إليها 3 ملاعق كبيرة من هلام الصبار، وتقلب المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

يتم تدليك الخليط على فروة الرأس ويوضع على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر ويتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.