تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوكيز الهش

القاهرة - لايف استايل المقادير

- طحين : 3 اكواب

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- خلاصة اللوز : ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب (باردة ومقطعة مكعبات)

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (بالحليب)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (داكنة)

- الجوز : كوب (مفروم خشن) الطريقة: اخلطي الطحين مع النشا والبيكنج باودر والبيكنج صودا والقرفة والملح في وعاء.

اخفقي البيض مع الفانيلا وخلاصة اللوز في الخفاقة الكهربائية.

اخفقي الزبدة في الخفاقة الكهربائية لمدة دقيقتين حتى تصبح كريمية.

أضيفي السكر البني والسكر الأبيض للزبدة واخفقي لمدة دقيقتين.

أضيفي مزيج البيض لمزيج الزبدة والسكر واخفقي جيداً حتى تتمازج المكونات.

أضيفي الطحين بالتدريج مع الخلط حتى تتكون عجينة لينة وطرية.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة الداكنة والجوز وامزجي حتى تصبح المكونات متجانسة.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من عجينة الكوكيز وضعيها في الصينية بشكل متباعد.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

ازيلي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز والشوكولاتة

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