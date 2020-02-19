تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بالصوص الأحمر والدجاج لرجيم صحي

القاهرة - لايف استايل المقادير

- معكرونة : علبة (بيني)

- صدر الدجاج : 3 صدور (حجم كبير)

- البصل : نصف كوب (مفروم)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : رشّة (مطحونة)

- صلصة طماطم : كوب

- جبن البارميزان : حسب الرغبة الطريقة: اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات المدونة على العبوة، صفيها واتركيها جانباً.

حمّي الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة وقلّبي فيه البصل حتى يذبل.

أضيفي قطع الدجاج وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تنضج القطع من كل الجهات.

نكّهي بالملح، الفلفل الأسود والقرفة ثمّ أضيفي صلصة الطماطم.

اغلي المزيج على حرارة متوسّطة حتى تسمك الصلصة قليلاً.

أضيفي المعكرونة المسلوقة وقلّبي حتى تتداخل المكونات.

انثري القليل من جبن البارميزان على وجه الطبق وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الفريدو بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجبن

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