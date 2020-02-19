تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السبانخ الخضراء سوتيه للرجيم

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- السبانخ : 700 غم (أخضر / مفروم خشن مغسول ومصفى)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يذبل قليلاً.

أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يذبل ويطرى.

أضيفي الملح والفلفل وحركي ثم ازيلي السبانخ وضعيه في طبق التقديم.

قدميه ساخناً إلى جانب اللحم أو الدجاج المشوي حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا الفريدو بالسبانخ

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