تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فلافل الماش الصحية

القاهرة - لايف استايل المقادير

- لوبياء : كوب (ماش)

- البصل : 2 حبة (مبشور)

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مجففة ومطحونة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة الطريقة: انقعي حبوب الماش ليلة كاملة بالماء.

في اليوم التالي اخلطي الماش مع البصل والملح والكزبرة والفلفل الأسود بمحضرة الطعام أو فرامة اللحم حتى يصبح المزيج ناعماً ومثل العجين.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة.

شكلي كرات متوسطة أو فلافل بواسطة أداة تشكيل الفلافل واقليها بزيت غزير ساخن حتى تتحمر.

قدميها ساخنة إلى جانب السلطات والمخلل والخبز العربي حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة تحضير سلطة اللوبياء والبارميزان لرجيم صحي تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري بالثوم والكزبرة

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