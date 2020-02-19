تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة بابا غنوج بالفلفل الملون

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الباذنجان : 2 حبة (مشوي ومقشر)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة الطريقة: اهرسي الباذنجان خشن وضعيه في طبق.

أضيفي البقدونس والفلفل الملون وعصير الليمون والثوم والملح وقلبي جيداً.

ضعي المزيج في طبق التقديم ووزعي دبس الرمان على وجهه وقدميه إلى جانب الكراكرز أو الخبز المحمص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالباذنجان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

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