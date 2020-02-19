تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البيض المسلوق

المقادير

- البيض : 8 حبات (مسلوق ومقشر)

- المايونيز : ثلث كوب

- الماسترد : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الكرفس : ثلث كوب (مفروم ناعم)

- البصل الأخضر : عود (مفروم ناعم)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: افرمي البيض المسلوق وضعيه في طبق واهرسيه قليلاً ليصبح فتات خشن.

أضيفي المايونيز والماسترد وعصير الليمون والكرفس والبصل الأخضر.

أضيفي الملح والبابريكا واخلطي حتى تتجانس المكونات.

قدميه دافئاً إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السلمون الحار بالمايونيز و المستردة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالبابريكا والزيتون

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