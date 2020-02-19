تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتزا الإيطالية

المقادير

- مقادير الحشوة :

صلصة البيتزا : 2 كوب

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

زيتون أسود : نصف كوب (مقطع أنصاف)

ريحان : نصف كوب (طازج)

- ماء دافئ : 600 ملليلتر

- طحين : 7 اكواب (منخل)

- الخميرة الفورية : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : 6 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

الطريقة:

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اخلطي الخميرة مع الماء الدافئ في وعاء واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تذوب وتفور.

ضعي الطحين في وعاء آخر واصنعي حفرة في وسطه.

أضيفي خليط الخميرة والماء في الحفرة وأضيفي الزيت والسكر والملح واعجني باليد لمدة 15 دقيقة حتى تتكون عجينة ملساء وناعمة وقابلة للتشكيل.

ادهني وعاء بزيت الزيتون وادهني العجين به وضعيها في الوعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

مدي العجينة على سطح مرشوش طحين وقطعيها كرات ورقيها بالشوبك.

ضعي العجين في صينية البيتزا المدهونة بالقليل من الزيت.

وزعي صوص البيتزا والزيتون والجبن والريحان.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن وينضج العجين.

قطعيها وقدميها دافئة.

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