تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا بالسجق

القاهرة - لايف استايل المقادير

- مقادير العجينة : دقيق : 1 كيلو

حليب بودرة : 4 ملاعق كبيرة

ماء فاتر : كوب وربع

الخميرة الفورية : 2 ملعقة كبيرة

البيض : 1 حبة

ملح : رشّة

سكر : رشّة

زيت الزيتون : ربع كوب - مكونات صلصة البيتزا : سجق : نصف كيلو (مقطع حلقات)

الزعتر : حسب الرغبة

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع حلقات)

الثوم : 7 فصوص (مفروم)

الخل : ملعقة كبيرة

الزيت : ملعقة كبيرة

طماطم : حسب الرغبة (حلقات)

الفلفل الأخضر : حسب الرغبة (حلقات)

الزيتون : حسب الرغبة (حلقات) - جبن البارميزان : حسب الحاجة

- جبن موزاريلا : حسب الحاجة Advertisements الطريقة: ضعي الدقيق والخميرة وأنزلي بالماء الفاتر تدريجياً.

جمعي العجين بزيت الزيتون واتركها تختمر.

افرديها في صاج مدهون زيت وبواسطة الشوكة اغرزي في العجينة حتى لا ترتفع كالكيك.

ضعي ثوم مفروم يحمر بملعقتين زيت وسمنة كبيرة وضعي ملعقة الخل بعد تغيير لونه.

ضعي السجق بعد طهيه بعد وضع الزيت ثم أنزلي بالثوم والبصل المفروم وشوحي السجق معهم والفلفل ثم أضيفي حلقات الطماطم.

ضعي حوالي 4 ثمرات طماطم طازجة، و 2 ملعقة كبيرة صلصة.

ادهني البيتزا وضعي السجق الحلقات وأدخليها الفرن، وقبل إخراجها بخمس دقائق ضعي الجبن حتى تبقى طرية. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالمشروم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحمة المحشية موزاريلا

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