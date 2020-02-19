تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة باستا مع الجرجير والهليون

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الباستا : 250 غراماً (النوع المفضل)

- الهليون : علبة (مجمد مسلوق ومصفى / ممكن استخدام الطازج)

- الجرجير : كوب (بيبي)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ريحان ناشف : ربع ملعقة صغيرة

- الطماطم الكرزية : نصف كوب (مقطعة أنصاف) الطريقة: اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها وضعيها في طبق.

أضيفي الهليون والجرجير والطماطم وقلبي.

أضيفي الزيت والملح وعصير الليمون والفلفل الأسود والريحان وقلبي.

قدمي السلطة دافئة أو باردة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب مع صوص الطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الجريب فروت بالجرجير

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