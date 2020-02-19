تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجبن

القاهرة - لايف استايل المقادير

- معكرونة : 2 كوب (مكرونة البو / صغيرة الحجم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- القرع الأصفر : 4 اكواب (مفروم مكعبات)

- مرق خضار : 5 اكواب

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (قليل الدسم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : ثلثان الكوب (مبشور)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم) الطريقة: اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً.

سخني الزبدة في قدر سميك على نار متوسطة إلى عالية.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 10 دقيقة حتى يتحمر ويصبح طرياً.

اغلي المرق في قدر واسلقي القرع لمدة 7 دقائق حتى يطرى ثم صفيه واحتفظي بنصف كوب من مرق السلق.

اهرسي القرع مع المرق بمحضرة الطعام حتى يصبح ناعماً وكريمياً.

ضعي مزيج القرع مع البصل والحليب والملح والفلفل في قدر على نار متوسطة واتركيه يغلي مع التحريك حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج كريمياً.

أضيفي المكرونة المسلوقة والجبن المبشور وحركي حتى تذوب الجبنة.

يمكنك إضافة القليل من الماء حسب الكثافة المرغوب بها.

قدميه ساخناً مع رشة بقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

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