تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بشاميل دايت

المقادير

- معكرونة : نصف مغلف (أقلام أو حلزوني)

- لحم مفروم : ربع كيلو (بدون أي دهون)

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

- حليب : نصف لتر (خالي الدسم)

- الماء : نصف كوب

- مرق دجاج : نصف مكعب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزبدة : نصف ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- جوزة الطيب : رشّة

- البصل : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

الطريقة:

شوحي البصل في مقلاة مع ملعقة الزيت حتى تذبل ثم أضيفي اللحم المفروم والفلفل الأسود وفي نصف الإستواء أضيفي الصلصة والملح والفلفل الرومي وقليلاً من الماء واتركيها حتى تنضج تماماً.

اسلقي المكرونة في ماء لمدة 7 دقائق فقط، ثم صفيها من الماء واخلطيها بملعقة الزيت الثانية.

لتحضير البشاميل: ضعي في قدر مكعب الزبدة مع ملعقة دقيق واحدة حتى يأخذ اللون الذهبي ثم أضيفي كوب لبن بارد وقلبي جيداً حتى يصبح بشاميل.

على البارد اخلطي باقي الدقيق مع اللبن وأضيفيه على البشاميل.

أضيفي مكعب المرق مذوب في كوب ماء ساخن مع ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب وقلبي حتى يصبح البشاميل قوامه إلى حد ما سميك.

في صينية بايركس ادهني زيت زيتون قليل جداً وملعقة بشاميل وضعي نصف كميه المكرونة واخلطيها بقليل من البشاميل.

افردي عصاج اللحم عليها ثم باقي المكرونة واخلطيها بقليل من البشاميل ثم ضعي على الوجه باقي البشاميل.

أدخليها فرن درجة حرارته 200 درجة لمده 25 دقيقه ثم أشعلي الشواية حتى يحمر وجهها وتقدم.

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