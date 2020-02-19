تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجمبري

المقادير

- معكرونة : باكيت (النوع المفضل بحسب الرغبة)

- الجمبري : نصف كيلو (مقشر)

- حليب : نصف كوب

- جبن البارميزان : ثلث كوب (مبشور)

- كريمة : نصف كوب

- الثوم : 5 فصوص (كبير الحجم / مفروم)

- زيت ذرة : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة:

اسلقي المكرونة في ماء مملح، ثم صفيها من الماء.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي الجمبري والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى يُصبح لونه زهريًّا.

على نار متوسطة، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق والثوم وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الكريمة، وقلبي باستمرار حتى يذوب الدقيق، ثم أضيفي الحليب والجبنة والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا، حتى يغلي ويغلظ القوام.

أضيفي الجمبري وقلبي لمدة دقيقتين، ثم ارفعي الخليط عن النار.

أضيفي المكرونة، وقلبي جيدًا حتى تختلط المكونات، ثم قدميها ساخنة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صيادية الجمبري

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة