تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة المحمرة

القاهرة - لايف استايل
المقادير
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- معكرونة : عبوة (صغيرة الحجم)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- عصير الطماطم : كوب (طازج)
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
الطريقة:
ضعي الزبدة في قدر على نار متوسطة.
أضيفي المكرونة وقلبيها بالزبدة حتى تتحمص وتتحمر.
أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.
أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي.
غطي القدر وخففي النار واتركي المكرونة على نار خفيقة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتتشرب الصوص.
ضعي المكرونة بطبق التقديم وقدميها ساخنة إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي حسب الرغبة.
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