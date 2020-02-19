احمي بشرتك من الشمس بمكوّنات طبيعية

استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس هي مفتاحك الأهم لبشرة نضرة وشابة ومشرقة في كل موسم.

فأشعة الشمس المباشرة تتسبب بتسريع ظهور علامات تقدم سن البشرة، وتعمّق التجاعيد الدقيقة فتجعلها أكثر ظهوراً، بالإضافة إلى تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية على تجفيف البشرة وإبطاء قدرة الخلايا على التجدّد بصورة صحية، عدا عمّا قد تسببه من أمراض.

لذا، لا غنى لك عن استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس، ولكن مع كل تلك الاختيارات حولك، أيّها الأحق بتجربتك؟

تجنّبي الكيماويات؛ قولاً واحداً. أغلب مستحضرات الوقاية من الشمس الأكثر انتشاراً تحتوي على مركبات الـ"أوكسي بينزون" و"أفوبينزون"، وهي مركبات كيميائية لا تحمي بشرتك بالصورة التي تتمنينها؛ فهي تسمح لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية باختراق بشرتك، عدا عن تغلغل تلك المكونات داخل بشرتك وحتى مجرى الدم، وهذا يعني أنها مرفوضة تماماً إن كنت حاملاً أو مرضعاً. هذا بالإضافة إلى تأثيرها المدمّر على البيئة البحرية إن كنت تستخدمين مستحضرات تحوي تلك المركبات قبل نزول البحر.

احرصي على استخدام المستحضرات التي تتضمّن مكوّنات طبيعية، تحقق حماية من الشمس بالمركّبات الطبيعية، مثل الزنك أو الزنك مع التيتانيوم؛ فهذه هي المكونات الطبيعية الوحيدة التي لها القدرة على منع تأثيرات أشعة الشمس من اختراق بشرتك دون أن تسبب لك أضراراً حسب الدراسات الطبية المعلنة.

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انتبهي جيداً لمكونات المستحضر الذي تشترينه، ولا تنسي أن هذا المستحضر هو بمثابة استثمار ممتد الأثر، في شباب بشرتك ونضارتها، كما أنك ستسهمين في الحفاظ على البيئة أيضاً.

حافظي على شباب ونضارة بشرتك، وتجنّبي آثار الشمس الضارة بالمكوّنات الطبيعية فقط.

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