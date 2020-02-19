اليابان تواجه كورونا بخطوط اللغات الساخنة للأجانب

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2020/2/19 09:31 م بتوقيت أبوظبي
فيروس كورونا أصاب أكثر من 75 ألفا حول العالم
خصصت بعض المقاطعات اليابانية خدمات معلوماتية بلغات متعددة للأجانب الذين يزورون اليابان أو يعيشون فيها من اجل التوعية بفيروس كورونا الجديد.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأربعاء، أن مقاطعة أوكيناوا أقامت خطا ساخنا على مدار الساعة، يعمل به أخصائيون طبيون، يقدمون معلومات حول المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتعامل باللغات الأجنبية.
ولفتت إلى أن الخدمة الجديدة متاحة باللغات الإنجليزية والمندرين والكانتونية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية والتايلاندية.
كما تقدم مقاطعة أوساكا خدمات هاتفية بـ10 لغات، من بينها الإنجليزية والصينية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية والتايلاندية والإندونيسية والنيبالية.
وأيضا لدى مكتب المؤتمرات والسياحة في مقاطعة أوساكا خط ساخن باللغة الصينية على وجه الخصوص.
وسارت مقاطعة كيوتو على النهج ذاته، وأتاحت خدمات دعم هاتفية باللغات الإنجليزية والصينية والكورية والفيتنامية والتايلاندية والبرتغالية والإسبانية.
وقضى فيروس كورونا المتحور، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، على نحو 2010 أشخاص وأصاب أكثر من 75 ألفا و196 آخرين حول العالم.
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