مصر عن انتشار كورونا في المدارس: شائعات تستهدف الترويع

لا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس- أرشيفية

نفت الحكومة المصرية ما يتردد عن انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) بين طلاب مدارسها، مؤكدة أنها شائعات تستهدف ترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار.

وقالت الحكومة، في بيان، الأربعاء، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، وهو أمر عارٍ تماماً عن الصحة.

بحسب البيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، اللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس.

وذكر البيان أن جميع المدارس في كل محافظات مصر خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

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وأكدت الوزارتان اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة.

وأشار البيان إلى أن الخطة الاحترازية تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، فضلاً عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد.

وتشمل الخطة الاحترازية أيضاً، التأكد من جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية للتلاميذ، وتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمخازن الأغذية والعاملين بالأغذية، والكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل فحص دوري لهم.

وحذرت الحكومة المواطنين من الانسياق وراء الرسائل الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف إثارة الذعر والخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الأوبئة.

في السياق، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2004 أشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الصحية بإقليم هوبي على موقعها الإلكتروني، إن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في المقاطعة ارتفع إلى 1921 شخصاً بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة.