تعرفي على طريقة إعداد وتحضير نجرسكو الدجا

المقادير

- معكرونة : كيس

- صدر الدجاج : 4 صدور (كبير الحجم)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم)

- فلفل رومي : 2 حبة (متوسط الحجم)

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزيتون : 4 ملاعق كبيرة (شرائح)

- جبنة شيدر : ربع كوب (مبشورة)

- الجبن الرومي : ربع كوب (مبشور)

- مرق دجاج : 2 مكعب

- حليب : كوب ونصف

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة (أحمر)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ريحان : ملعقة صغيرة (اختياري)

- الليمون : 1 حبة (كبير الحجم)

الطريقة:

قومي بتقطيع صدور الدجاج وضعيها مع بصلة مفرومة ناعم وملح وفلفل وبهارات وعصير الليمونة واتركيها في الثلاجة ليتم تتبيلها وتتشرب بالنكهة.

قومي بعمل صوص البشاميل من خلال وضع ملعقة من الزبدة في وعاء على النار مع إضافة الدقيق والتقليب بسرعة حتى لا يتكتل الدقيق ويصبح لونه أصفر.

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في وعاء آخر أضيفي اللبن ومرق الدجاج إلى أن تذوب فيه، ثم صبيه على خليط الدقيق والزبدة وقلبي بمضرب سلك وأبعديه عن النار حتى يتفكك الدقيق ثم أعيديه على النار مرة أخرى مع التقليب حتى يصبح القوام أكثر تماسكاً.

أضيفي الجبنة الشيدر والجبنة الرومي المبشورة والفلفل الأسود إلى البشاميل حتى تذوب الجبنة ويصبح الخليط سميك القوام.

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح وبه قليل من الزيت.

قومي بوضع ملعقة زبدة وملعقة زيت في مقلاة كبيرة وضعي البصلة المفرومة واتركي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي قطع الدجاج مع التتبيلة وباقي كمية التوابل وحركي لمدة 10 دقائق ثم أضيفي شرائح الفلفل الرومي.

صفي المكرونة واخلطيها مع الزيتون والدجاج والتوابل حتى تندمج المكونات وضعيها في صينية فرن مدهونة بالزيت.

اخفقي بيضة وأضيفيها لصوص البشاميل ثم ادمجي ثلاث أرباع الصوص مع المكرونة والدجاج، ثم صبي الباقي على الوجه مع رشة من الجبنة الشيدر.

اطهيهم في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر الوجه ويصبح ذهبي.

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