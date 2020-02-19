تعرف علي أهم وأبرز فوائد السمسم

استخدامات بذور السمسم

يتم استخدامه في تجهيز العديد من المأكولات التي يضاف إليها القليل من الزعتر وزيت ويتم تجهيز منها الخبز و عجينة الكعك بالاضافة الى انه يجب على كل انواع المخبوزات.

يتم تصنيع الطحينه من زيت السمسم التي يتم استخدامها في تجهيز العديد من الأطباق الشهيرة مثل البابا غنوج و الكفتة بالطحينة وكذلك الحمص المتبل.

يتم استخدام السمسم في تجهيز الحلوى السمسمية والتي تكون من أشهر الحلويات التي تنتشر في الشرق الأوسط ويتم تجهيزها من زيت السمسم والسكر والعسل ويمكن أن يستخدم الفستق الحلبي ويتم وضع عليها بعض البذور الجافة من الجوز او اللوز.

فوائد بذور السمسم

يساعد في معالجة طنين الأذن وعند الإحساس بالدوخة و كذلك يساعد في معالجة عدم الرؤية بشكل واضح والسمع.

يساعد السمسم على ادرار الحليب للمرأة المرضعة بالاضافة الى انها يعالج حالات الإسهال.

يعمل على معالجة ضيق التنفس عند الإصابة بالسعال والربو ويعمل على طرد الغازات ويعمل على معالجة الإمساك ويستخدم كملين للمعدة.

يعمل على تقوية الأسنان بسبب احتوائه على نسبة كبيره من الكالسيوم وكذلك مضادات الاكسده ويعمل على تقويه القدره الجنسيه لدي الرجال ويساعد في تقويه المبايض وزيادة الخصوبة عند السيدات.

يعمل على تقويه الذاكره واحد من الإحساس بالقلق والتوتر الدائم بالاضافة الى انه يعالج امراض الكلى والمثانة.

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يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويساعد في تقوية القلب وتنظيم النبضات بسبب وجود عنصر البوتاسيوم بالاضافة إلى أنه يقي من الإصابة بتصلب الشرايين.

يساعد في تقليل الآلام التي تحدث عند نزول الدورة الشهرية ويساعد في معالجة قرحة المعدة وكذلك عند وجود حرقه في المعده.

فوائد السمسم على الريق

يساعد في الوقايه من الاورام السرطانية ويتم استخدام مضاد للجراثيم.

يساعد علي زيادة الوزن للأشخاص المصابين بالنحافة.

يعمل على معالجة الامراض الصدرية مثل الربو والسعال ويعمل على معالجة خشونة الرئة والصدر.

يساعد على تقوية العظام والأسنان بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم و مفيد للطحال بالاضافة الى انه يعمل على اطالة الشعر ويجعله لامع وقوي.

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