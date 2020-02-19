تعرفي على أسباب ظهور حبوب الوجه قبل الدورة الشهرية وطرق تفاديها

تصاب كثير من النساء بحبوب في الوجه قبل موعد الدورة الشهرية، وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم ويمكن تفادي ظهور هذه الحبوب ببعض الطرق.

تأتي الدورة الشهرية لدى المرأة مصحوبة بالعديد من الأعراض، مثل الإنتفاخ، التشنجات، والحالة المزاجية السيئة.

كما تلاحظ كثير من النساء ظهور حبوب الوجه في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية لتؤشر باقتراب قدومها، وهو ما يسبب مظهر مزعج وغير مستحب.

أسباب حبوب قبل الدورة الشهرية

عادةً ما تكون مدة الدورة الشهرية المتوسطة لدى المرأة حوالي 28 يوماً، وتتقلب الهرمونات بشكل مستمر خلالها.

في النصف الأول من الدورة الشهرية، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين، بينما ترتفع نسبة هرمون البروجسترون في النصف الثاني منها، ولكن مع اقتراب نزولها، تنخفض مستويات كل من هذه الهرمونات.

في هذه الأثناء، يظل مستوى هرمون التستوستيرون ثابتاً “وهو هرمون ذكري ينتج بكميات صغيرة لدى المرأة”.

وهذا يعني أنه قبل وأثناء الدورة، يكون مستوى هرمون التستوستيرون أعلى من الهرمونات الأنثوية (الاستروجين والبروجستيرون).

ونتيجة هذه التحولات الهرمونية، تحدث تغيرات في جلد المرأة، حيث يتسبب ارتفاع هرمون البروجسترون في تحفيز إفراز الزهم من الغدد الدهنية، وهو عبارة عن مادة زيتية كثيفة تقوم بإضافة الدهون للبشرة بشكل طبيعي.

ولكن زيادة مستوى هرمون البروجسترون قد يؤدي أيضًا إلى زيادة إفراز هذه المادة، وانسداد مسام الجلد، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب.

اقرا ايضاًً:

التمارين على جهاز المشي تخفّف آلام الدورة الشهرية

كما أن زيادة مستويات هرمون تستوستيرون عن الهرمونات الأخرى قبل وأثناء الدورة قد يحفز الغدد الدهنية وإفراز المزيد من الزهم.

حيث يشكل الزهم أو الزيوت الزائدة أرضاً خصبة للبكتيريا المسببة لحب الشباب، ويقوم الجهاز المناعي برد فعل مضاد للبكتيريا، فتظهر التهابات البشرة والبثور.

أعراض حبوب الوجه قبل الدورة

يمكن أن تظهر حبوب ما قبل الدورة في مختلف مناطق الوجه، ولكنها عادةً ما تتركز في منطقة الأنف، الذقن، وحول الفك.

وتشمل الأعراض الأخرى لحب الشباب قبل الفترات ما يلي:

الحطاطات: وهي نتوءات حمراء صغيرة تحدث بسبب العدوى والتهاب بصيلات الشعر.

البثرات: أي البثور الحمراء الصغيرة المليئة بالقيح.

العقيدات: عبارة عن كتل صلبة غالباً ما تكون مؤلمة وموجودة تحت سطح الجلد.

Advertisements

الخراجات: هي كتل كبيرة موجودة تحت سطح الجلد، وتحتوي على القيح وعادة ما تكون مؤلمة.

طرق الوقاية من حبوب الوجه قبل الدورة

تساعد بعض الطرق في الوقاية من حبوب الوجه قبل الدورة الشهرية، وتشمل:

1-فقدان الوزن

إن زيادة الوزن يمكن أن تسبب خلل في الهرمونات عند المرأة، وتراكم الدهون في الجلد، مما يزيد من فرص ظهور الحبوب قبل الدورة الشهرية.

كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، والتي تزيد من تراكم الدهون بالجلد.

وفي المقابل، يجب الإهتمام بالتغذية الصحية وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وتوهجها.

2-تنظيف البشرة بعمق

إن أي بكتيريا إضافية تتكاثر في الوجه قد تؤدي إلى تفاقم حب الشباب قبل الدورة.

ولذلك يجب الحفاظ على نظافة البشرة ووقايتها من أي بكتيريا، وذلك عن طريق بعض الإجراءات، وتشمل:

عدم لمس الوجه كثيراً باليد: لأنها يمكن أن تنقل البكتيريا والأوساخ إلى الجلد.

الحفاظ على نظافة الهاتف المحمول: لأنه يحمل البكتيريا وينقلها إلى الوجه عند ملامسته.

غسل وجهك مرتين يومياً: باستخدام مطهر لا يحتوي على زيت، ويمكن استخدام غسول طبي لتقليل زيوت الوجه.

تجنب ماكياج يحتوي على الزيوت: والتأكد من إزالة المكياج وتنظيف البشرة جيداً قبل النوم.

وفي حالة استمرار ظهور حبوب الوجه قبل الدورة، يمكن زيارة الطبيب ليصف بعض الأدوية والعلاجات الطبية التي تقلل من فرص ظهورها.

فهناك أدوية تساعد في علاج اختلال الهرمونات الذي يسبب ظهور الحبوب، أو الأدوية التي تقلل من دهون البشرة.

قد يهمك ايضاً:

هشاشة العظام تصيب النساء نتيجة قلة كثافته و توقف الدورة الشهرية

بحث يكشف عن علاقة "هشاشة العظام" بالدورة الشهرية