تعرف علي أهم وأبرز فوائد البطيخ

هل تعلم عن فوائد البطيخ قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, حديثنا اليوم في هذه المقالة من هل تعلم سوف يكون عن البطيخ الذي يعتبر من أهم الفواكه التي تنضج في الصيف ويفضلها الكبار والصغار نظرًا لمذاقها المميز وقدرتها على منح الجسم الشعور بالترطيب إلى جانب ذلك تعوضه نقص السوائل المختلفة التي يفقدها يوميًا؛ لذلك تابعونا للتعرف على بعض المعلومات عن البطيخ.

هل تعلم عن البطيخ

هل تعلم أن البطيخ من الفواكه التي تنتمي إلى القرعيات والتي تشمبل أيضًا الأناناس والشمام ويفضل تناوله الكثير من الأشخاص خاصة خلال أوقات الحر الشديد.

هل تعلم أن البطيخ يتم تقسيمه إلى خمسة أنواع هم “البطيخ ذو البذور، البطيخ خالي البذور، البطيخ صغير الحجم الأصفر، البطيخ صغير الحجم البرتقالي”.

هل تعلم أنه يمكن تناول البطيخ من خلال تقطيعه إلى قطع صغيرة كذلك يمكن عصره وتصفيته ويتم تحميص البذور الخاصة بها واستخدامها للتسلية.

هل تعلم أن البطيخ من أنواع الفواكه الغنية بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المميزة والتي منها ” فيتامين ج، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والألياف، والبروتين، والبوتاسيوم”.

هل تعلم أن البطيخ من أنواع الفواكه الغنية بالمغذيات النباتية إضافة إلى الكاروتينات والليكوبين وعدد من الفيتامينات منها أ وب.

هل تعلم أن البطيخ يطلق عليه أيضًا الحبحب وهو أيضًا من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وبالتالي فهو يساعد على محاربة الشعور بالعطش.

هل تعلم أن البطيخ يساعد في التخسيس ويعمل على إذابة الدهون المتراكمة في أنحاء الجسم نظرًا لأنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء

هل تعلم أنه عند شراء البطيخ يجب اختيار النوع الصلب والثقيل والخالي من الشوائب والكدمات والبقع.

هل تعلم عن فوائد البطيخ

هل تعلم أن البطيخ يساعد في محاربة مرض السرطان كما يقلل خطر الإصابة به نظرًا لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الليكوبين.

هل تعلم أن تناول البطيخ بشكل مستمر يساعد في منع الضمور البقعي وذلك لأنه يحتوي على بعض المركبات والوصفات المضادة للأكسدة والإلتهابات.

هل تعلم أن عصير البطيخ يعتبر من أكثر الأنواع المفيدة للرياضيين نظرًا لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية كما يحتوي على نسبة عالية من السيترول والتي تقلل من آلام العضلات.

هل تعلم أن البطيخ يحارب أمراض الجهاز التنفسي والربو نظرًا لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على زيادة المناعة في الجسم.

هل تعلم أن تناول البطيخ يساعد في تحفيز الكولاجين نظرًا لإحتوائه على فيتامين ج الذي يدعم صحة البشرة ويعطيها النضارة اللازمة كما يساهم في تقوية بصيلات الشعر ويمنع تقصفه وسقوطه لإحتوائه على فيتامين أ.

هل تعلم أن البطيخ يساعد في تسهيل حركة الهضم ويعالج الحموضة والإنتفاخ ويمنع حدوث الإمساك.

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هل تعلم حقائق عن البطيخ

هل تعلم أن تناول البطيخ في فصل الصيف يحارب الجفاف ويقي من الشعور بالدوخة والغثيان ويحارب الصداع.

هل تعلم أن البطيخ الأصفر هو الشكل الأصلي للبطيخ وتمت زراعته للمرة الأولى في أفريقيا.

هل تعلم أن البطيخ الأصفر يحتوي على مادة البيتا كاروتين الموجود مثلها في الجزر والذي تمنحه اللون الأصفر.

هل تعلم أن البطيخ من أكثر الفواكه المفيدة للحامل والتي تقلل من الشعور بالحرقة والغثيان.

هل تعلم أن البطيخ يحارب اصابة الأطفال بالجفاف نظرًا لأنه يمنحهم احتياجهم اليومي من المياه.

هل تعلم أن قشر البطيخ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في العمر.

هل تعلم عن البطيخ قصير

هل تعلم أن زراعة البطيخ ظهرت منذ آلاف السنين.

هل تعلم أنه كلما كان البطيخ أكثر نضجًا كلما كان يحتوي على نسبة أكبر من الليكوبين والبيتا كاروتين.

هل تعلم أن الجزء الأبيض من قشرة البطيخ غني بمركب السيترولين والذي يعمل على تحسين الدورة الدموية في الجسم ويحسن صحة القلب.

هل تعلم أن بذور البطيخ تعتبر من أكثر العناصر المفيدة فهي غنية بالمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية وفيتامين بي.

هل تعلم أن البطيخ الأصفر يتمتع بمذاق أطعم بكثير من البطيخ الأحمر.

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