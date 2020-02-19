تعرف علي أهم وأبرز فوائد البرقوق

هل تعلم عن فوائد البرقوق قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, يعد البرقوق من أشهر الفواكه وأغلاها سعرًا نظرًا لفوائده الكثيرة للجسم إضافة إلى أنواعه وألوانه المتنوعة ما بين الأصفر والأحمر والأسود، ويتميز البرقوق بقشرته الناعمة وشكله المميز والجاذب للعين، ونظرًا لأهمية البرقوق وفوائده الكثيرة؛ سوف نحرص أن نستعرض لكم فيما يلي بعض المعلومات والحقائق الهامة عن البرقوق وأنواعه.

هل تعلم عن البرقوق

هل تعلم أن البرقوق ينمو على الأشجار ذات النواة وهو ينتمي إلى فصيلة الخوخ التي تضم أيضًا الخوخ والمشمش وهو ينضج بالعديد من الألوان من أهمها الأحمر والأصفر.

هل تعلم أن البرقوق من الفواكه المميزة التي تُعرف أيضًا بالخوخ و القراصيا والشاهلوج ويتم زراعته في مناطق ودول عديدة حول العالم.

هل تعلم أن ثمار البرقوق تختلف في الشكل والحجم والمذاق وذلك على حسب المنطقة التي تتم زراعتها فيها وهو ينمو في المناطق ذات المناخ المعتدل.

هل تعلم أن أشجار البرقوق تكون غالبًا صلبة ومتوسطة الحجم حيث يتراوح طولها ما بين خمسة وعشرة أمتار وهو ذات نواة واحدة تكون ملساء.

هل تعلم أن ثمار البرقوق يتراوح قطرها بين واحد وثلاث بوصات كما تتنوع في ألوانها كما ذكرنا من قبل وتميل أزهاره إلى اللون الأبيض الوردي.

هل تعلم أن لب ثمار البرقوق يكون رطب ورخو ومتماسك وكثير العصارة ولذلك يتم الإعتماد عليه في صنع العصائر المختلفة واللذيذة.

هل تعلم أن البرقوق يحتوي على 15 فيتامين من أهم فيتامينات الجسم منها “فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين ك، وفيتامينات ب1، ب2، ب3، ب6”.

هل تعلم أنه على الرغم من إختلاف ألوان البرقوق ما بين الأحمر والبنفسجي والأزرق الداكن والأخضر والأصفر إلا إنه يمتلك نفس القيمة الغذائية ولكن قد يختلف في المذاق والطعم.

هل تعلم عن فوائد البرقو

هل تعلم أن البرقوق يساعد في علاج أمراض الربو وإلتهاب المفاصل والسكتة الدماغية نظرًا لأنه يساعد على التخلص من الجذور الحرة الضارة.

هل تعلم أن البرقوق يساعد في علاج الإمساك والتخلص من عسر الهضم نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

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هل تعلم أنه من أهم فوائد البرقوق قدرته على زيادة مناعة الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة نظرًا لأنه غني بفيتامين ج.

هل تعلم أن البرقوق من الفواكه التي تساعد في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية وبالتالي فهو يساعد في تحسين الرؤية.

هل تعلم أن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها البرقوق تساعد في الوقاية من أمراض السرطان خاصة “سرطان الثدي، والجهاز الهضمي، وسرطان الجهاز التنفسي”.

هل تعلم أن البرقوق غني بالبوتاسيوم وهو من المعادن الهامة جدًا في الحفاظ على معدل ضربات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم.

هل تعلم حقائق عن البرقوق

هل تعلم أن البرقوق غني بالعديد من المعادن والمركبات المفيدة للجسم والتي منها “السوربيتول، النياسين، حمض البانتوثنيك، والبروتينات، والكربوهيدرات”.

هل تعلم أن الدراسات الحديثة أثبتت فاعلية البرقوق في محاربة أعراض الشيخوخة والتقدم في العمر نظرًا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

هل تعلم أن البرقوق من أهم العلاجات الطبيعية لأنيميا فقر الدم نظرًا لأنه يحسن من عملية امتصاص الجسم للحديد.

هل تعلم أن البرقوق يعتبر من الفواكه الهامة التي يجب عليك أن تضيفها إلى نظامك الغذائي اليومي نظرًا لأنه يساعد في تخليص الجسم من السموم ومن ثم يساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن.

هل تعلم أنه ينصح النساء عند الوصول إلى سن اليأس بتناول البرقوق نظرًا لأنه غني بمركبات الفلافونويد التي تساعد في الحفاظ على أنسجة العظام وتمنع هشاشتها.

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