تعرف علي أهم وأبرز فوائد السلمون

السعرات الحرارية في السلمون وفوائده للصحة من خلال موقع يحتوي , السلمون من أنواع الأسماك الغنية بالدهون الغير مشبعة والفيتامينات والمعادن وخاصة الاوميجا 3 الهام لصحة المخ وتقوية الذاكرة والقدرة على التركيز .

السعرات الحرارية في السلمون

السلمون هو من أنواع الأسماك الغنية بالدهون فهو يتميز بقشرته الفضلة ولون لحمه الوردي .

كما إنه من الأسماك التي لا تحتوى على نسبة سعرات حرارية عالية عكس غيره من المعتقدات فتناول 100 جرام منه يحتوي على 180 سعر حراري .

فوائد السلمون للرجيم

على عكس اعتقاد الناس أن السلمون من أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ولا يمكن تناوله أثناء الحمية الغذائية ولكنه في الحقيقة يساعد على خسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم أثناء الحمية الغذائية كما إنه يحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ولا يحتوي على نسبة عالية من الدهون كما إنه يساعد على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم لاحتوائه على الأوميجا 3 والدهون الغير مشبعة .

فوائد السلمون للصحة

سمك السلمون من أنواع الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية الأوميغا 3 الهامة لصحة المخ وتقوية التركيز و الذاكرة وتحارب الزهايمر الناتج عن التقدم في السن

يساعد السلمون على الحفاظ على مستوى ضغط الدم ويقي من الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات

يحافظ على صحة الشرايين مما يقي من أمراض القلب فهو يزيد من مستوي الدهون الاوميجا 3 ويخفض مستوى الدهون الثلاثية والاوميجا 6

السلمون من الأكلات المهمة للحفاظ على عظام خاصة للنساء .

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يعتبر السلمون مصدر غني بالبروتين الذي حفاظ على الكتلة العضلية ويحمي من الاصابة بهشاشة العظام .

غني بالفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين ب الهام لصحة القلب ويقي من الاصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزم .

يعتبر مصدر غذائي غني بالبوتاسيوم فهو يكافيء البوتاسيوم في الموز فتناول 100 جرام من السلمون يوفر 11 – 18 % من احتياج الجسم مما يحافظ على ضغط الدم والتخلص من السوائل الزائدة في الجسم ويقلل فرص الاصابة بالسكتات الدماغية

يحتوى على نسبة عالية من السيلينيوم الذي يقي من أمراض الغدة الدرقية .

يعتبر السلمون من الأغذية المضادة للالتهاب

تخفف من متلازمة العين الجافة وتخفف من اعراض الضمور البقعي المرتبط بالعمر .

يمنع اضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال .

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