كريستينا جورجيفا تعتبر أن النساء أفضل من الرجال في إدارة المشاريع التجارية

واشنطن - لايف ستايل
اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، أن النساء أفضل من الرجال في إدارة المشاريع التجارية أو الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وشدد جورجيفا، خلال مشاركتها في "مؤتمر النساء العالمي" في دبي أول أمس الأحد، على أن تعزيز المساواة بين الجنسين هو سياسة اقتصادية "عظيمة" من الممكن أن تضيف "تريليونات الدولارات" إلى اقتصادات في الشرق الأوسط والعالم
وتابعت: "لو استيقظ العالم غداً ووجد أنه تم تطبيق سياسة مساواة كاملة، فسيضاف 172 تريليون دولار إلى الثروة العالمية، وسنصبح عالماً أغنى بكثير".
وأضافت أنه يمكن للشرق الأوسط أن يكون أغنى بتريليون دولار "إذا حقق سياسات اقتصادية أكثر تقدماً".
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يذكر أن جورجيفا خبيرة اقتصادية بلغارية، وقد تولت في السابق رئاسة البنك الدولي بالوكالة، كما شغلت منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وتشكّل النساء قرابة نصف سكان الشرق الأوسط، لكن مشاركتهن في عالمي الاقتصاد والسياسية لا تزال أقل من هذه النسبة، في ظل وجود تفاوت كبيرة بين البلدان العربية في هذا المجال، بينما شهدت الأعوام الأخيرة تقدماً واضحاً في بعض البلدان في مجال تمكين المرأة.
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