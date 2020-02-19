طليقة ملك ماليزيا السابق تفضح خيانته لأول مرة بعد يومين من الزفاف

كشفت عارضة الأزياء الروسية أوكسانا فويفودينا عن السر الذي عرفته عن خيانة طليقها ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس بعد يومين من الزواج، لتتصدر عناوين الصحف مجددا.وأوضحت فويفودينا في لقاء مع القناة الأولى الروسية في موسكو، أن أولى صدمات زواجها من الملك السابق جاءت بعد يومين فقط من زفافهما، وذلك عندما ردت على هاتفه، بينما كان في الحمام، وذلك بعد أن لاحظت أن المتصل اسمه "بوب" فاعتقدت أنه أحد أصدقائه الأميركيين وقد أراد تهنئته على الزواج.

وبينت أنها تعرضت للصدمة عندما ردت على الهاتف فسمعت امرأة تصرخ قائلة إنها زوجته، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها.وتابعت عارضة الأزياء أن المتصلة هي امرأة تشيكية تدعى ديانا بيترا، مضيفة أنها عندما سألت زوجها فور خروجه من الحمام قال إنها زوجته السابقة، وإنها كانت غاضبة؛ لأنها لم تعلم بزواجه. وأشارت إلى أن طليقها زعم أن زوجته الأولى اتصلت فقط لأن هناك "مسائل عالقة" بشأن بعض الممتلكات.

وواصلت فويفودينا حديثها بأن المرأة نفسها اتصلت بوالدها أندريه غورباتنكو، مدعية أنها لا تزال متزوجة من الملك، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وكانت علاقة الملك وزوجته قد صدمت العالم، إذ تخلى بسببها السلطان محمد الخامس (50 عاما) عن عرشه ليتزوج من حبيبته (27 عاما) في نوفمبر الماضي، قبل أن تنتهي العلاقة بالطلاق خلال أقل من عام. وذكر محامي الملك السابق أن العارضة تلقت تفاصيل انفصالهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتم إتمام الانفصال في الأول من يوليو الماضي، رغم أن محامي أوكسانا فويفودينا ينفي حدوث الانفصال.

ومنذ ذلك الحين، يخوض الزوجان السابقان معارك بخصوص التسوية المالية بعد الطلاق، بالإضافة إلى حضانة طفلهما البالغ من العمر 9 أشهر، الذي يرفض الملك الاعتراف به. يشار إلى أن العارضة الروسية تعيش الآن في "منزل آمن" في موسكو، حيث تختبئ خوفا على حياتها وحياة ابنها، على حد قولها.

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