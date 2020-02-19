ابنة رئيس أوزبكستان تتعرف على إيفانكا ترامب وشخصيات عالمية في دبي

أعلنت الابنة الكبرى لرئيس أوزبكستان سعيدة ميرزييفا أنها تعرفت خلال المنتدى العالمي للمرأة في دبي بابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وشخصيات عالمية ومصرفية من البنك الدولي .انعقد المنتدى العالمي للمرأة يومي 16 و 17 فبراير الجاري في دبي، وشاركت ميرزييفا في الحدث كعضو في لجنة المساواة بين الجنسين في أوزبكستان.وكتبت ميرزييفا في قناة "تلغرام": "قبل افتتاح المنتدى العالمي للمرأة في دبي، أجرينا محادثة مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. لقد قدمني إلى إيفانكا ترامب".

وقالت إنه خلال التعارف، انضمت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغيفا إلى المحادثة. وأضافت "لاحظت احترامها الشديد لرئيس أوزبكستان".كما نشرت ابنة رئيس أوزبكستان مقطع فيديو مع مقتطف من خطابها في المنتدى. وقالت ميرزييفا في المنتدى: "أعتقد أن النساء الأوزبكيات لديهن ما يقلنه للعالم، سيكون بمقدورهن تقديم مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية والثقافية للجنس البشري" .

وأقامت مؤسسة دبي للمرأة، الجهة المنظمة لمنتدى دبي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، حفل عشاء في حي الشندغة التاريخي على شرف ضيوف المنتدى الذي حمل هذا العام شعار: "قوة التأثير"، واستضافته دولة الإمارات في دبي للمرة الثانية، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين، لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات وتطوير شراكات فاعلة لتعزيز دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في المجتمع.

ويعد منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 الذي عقد على مدى يومين الأكبر من نوعه عالميا فى مجال دعم المرأة، وناقش من خلال أكثر من 60 جلسة سبل التأثير على السياسات وبناء الشراكات التي تعزز دور المرأة وتأثيرها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من قادة عالميين وصناع قرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والأكاديميين والطلاب.

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