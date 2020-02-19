شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أفضل فصل فى السنة لمحاولة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن أواخر الخريف أفضل وقت في السنة لمحاولة الحصول على الحمل، ويجدون أن الزوجات يحملن بشكل أسرع في أواخر الخريف وأوائل الشتاء، وخاصة في الولايات الجنوبية، وفقاً للموقع الطبي الامريكى “HealthDayNews”.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”، قال الباحثون إنهم في الولايات المتحدة، تصل أعياد الميلاد إلى ذروتها في أوائل سبتمبر، ولكن في الولايات الشمالية - والدول الاسكندنافية - تأتي الذروة مبكراً، في الصيف أو حتى في الربيع.

وعلى الرغم من أن العديد من العوامل من المحتمل أن تدخل في شعبية أشهر أعياد الميلاد (ارتفاع كبير في شهر نوفمبر يُنسب إليه يوم عيد الحب) ، إلا أن المواسم قد تلعب دورًا في سهولة الحمل ، وفقًا لمدرسة الصحة العامة بجامعة بوسطن الجديدة.

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وتوصلت الدراسة الأولى من نوعها التي نشرت في مجلة “Human Reproduction” إلى أنه على الرغم من أن الأزواج في أمريكا الشمالية والدنمارك من المرجح أن يبدأوا في المحاولة في سبتمبر، إلا أنه في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر ، لديهم أفضل الفرص للحمل.

وقال الباحثون إن هناك الكثير من الدراسات التي تبحث في الأنماط الموسمية عند الولادة ، لكن هذه الدراسات لا تأخذ في الاعتبار عندما يبدأ الأزواج في المحاولة ، أو المدة التي يستغرقونها في الحمل ، أو إلى متى يستمر حملهم.

وقالت الدكتورة "أميليا ويسيلينك" ، أستاذة علم الأوبئة في جامعة بوش: "بعد حساب الأنماط الموسمية عندما يبدأ الأزواج في الحمل ، وجدنا انخفاضًا في الخصوبة في أواخر الربيع وذروة في أواخر الخريف".

ويشير مصطلح "الخصوبة" إلى احتمالات الحمل في دورة طمثية واحدة، ومن المثير للاهتمام ، أن الارتباط كان أقوى بين الأزواج الذين يعيشون في البرد.

وكان من المحتمل أن يبدأ الأمريكيون الشماليون أكثر من الدنماركيين في التفكير في الخريف ربما على أمل الولادة عندما يكون العمل أقل نشاطًا في فصل الصيف، والذي قد يكون أكثر أهمية في الولايات المتحدة من الدول الاسكندنافية.