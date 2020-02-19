القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة هشام رشاد الأربعاء 2020/2/19 07:50 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/2/19 07:50 م بتوقيت أبوظبي الحالتان من الجنسية الإيرانية وتوفيا بأحد مستشفيات مدينة قم

أعلن محمد رضا قدير، رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الواقعة جنوبي العاصمة الإيرانية طهران وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد. ونقلت وكالة أنباء مهر (شبه رسمية)، عن قدير أن الحالتين من الجنسية الإيرانية (لم يكشف اسميهما) وتوفيا بأحد مستشفيات مدينة قم. Advertisements وأفادت مهر عن إخلاء مستشفى كامل في قم وسيتم استخدامه كمستشفى احتياطي إذا لزم الأمر لاحتجاز المصابين بكورونا

وأعلنت إيران تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في نطاق مدينة قم الواقعة شمال البلاد. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، الأربعاء، عن رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أن اختبارات أولية أكدت إيجابية عينات من حالتين كان يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 2 في إيران بكورونا.. وإخلاء مستشفى لاستقبال الحالات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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