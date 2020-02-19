شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة.. تضاعف عدد الأشخاص المصابين بالخرف بحلول عام 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جمعية الزهايمر في أوروبا تقريراً جديداً يعرض نتائج تحليلها التعاوني لدراسات الانتشار الحديثة وتحديد معدلات انتشار محدثة للخرف في أوروبا، وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية ، تم إجراء عدد من الأعمال المهمة لتقدير معدل انتشار الخرف على المستوى الأوروبي ، بما في ذلك:

دراسة EURODEM في أوائل الثمانينات (تم تحديثها عام 2000)

في أوائل الثمانينات (تم تحديثها عام 2000) مشروع الزهايمر أوروبا التعاون الأوروبي بشأن الخرف - EuroCoDe (2006-2008)

"ALCOV " ، أول عمل مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الخرف (2011-2013).

ونظرًا لأن أحدث هذه الدراسات يبلغ من العمر ست سنوات ، فقد أدركت جمعية الزهايمر في أوروبا أهمية وضع تقديرات أكثر حداثة لانتشار الخرف ، وذلك باستخدام أحدث المؤلفات الأكاديمية حول هذا الموضوع.

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والنتائج الرئيسية لهذا التقرير الجديد لمرض الزهايمر في أوروبا تشمل:

بالنسبة للرجال ، كان هناك انخفاض في انتشار الخرف في جميع الفئات العمرية على مدى السنوات العشر الماضية عند مقارنتها بتقديرات EuroCoDe الصادرة عن مرض الزهايمر في أوروبا لعام 2008 .

الصادرة عن مرض الزهايمر في أوروبا لعام 2008 وبالنسبة للنساء ، بصرف النظر عن الفئة العمرية للنساء بين 75 و 79 عامًا ، حدث انخفاض في معدل انتشار الخرف على مدى السنوات العشر الماضية عند مقارنته بـ EuroCoDe.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في الاتحاد الأوروبي (EU27) بحوالي 7853705.

وسيتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في أوروبا تقريبًا بحلول عام 2050 ، ليصل إلى 14298671 في الاتحاد الأوروبي و 18846286 في جميع المنطقة الأوروبية.