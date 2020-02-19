نظام الـ28 يوما لإنقاص الوزن.. يعتمد على عادتك الشهرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل حدث أن حضرت جميع الوجبات، وقمت بشراء جميع المكونات المعتمدة، وامتنعتي عن تناول الآيس كريم لمدة شهر كامل، ومع ذلك بقيت تشعرين بالكسل والتوتر والانتفاخ؟

تأكدي أنك لست السبب في هذا الأمر، وإنما دورة جسمك هي المسؤولة عن ذلك، هذا ما أكدته إليسا فيتي، اختصاصية التغذية الوظيفية وخبيرة الهرمونات النسائية.

وأضافت فيتي: "ربما يعتمد الجميع دورة الـ 24 ساعة اليومية، وهذا يعتبر جيدا للرجال، لكن الأمر مختلف لدى النساء، إذ عليهن الاعتماد على نظام يسمى "نحت يومي" وهو نظام يعتمد على 28 يوما مقسما إلى أربع مراحل من انتهاء الدورة الشهرية.

وبحسب فيتي يجب على النساء التخطيط لحياتهن بالاعتماد على نظام الـ 28 يوما، حتى في النظام الغذائي.

فكيف يمكنكِ تطبيق هذا النظام على نظامك الغذائي؟

أولا قومي بتقسيم كل 28 يوما إلى دورة تحتوي على أربع مراحل معتمدةَ على دورتك الشهرية، وسنستعرض لك ما يمكنك تناوله في كل مرحلة من الدورة لتبقي نشيطة ومتوازنة.

المرحلة 1: الإعداد

تبدأ هذه المرحلة عند توقف الدورة الشهرية، وتستمر من سبعة إلى عشرة أيام، حيث تكون الهرمونات متزنة خلال هذه المرحلة، وتبدأ بالزيادة مع الأيام وخاصة هرمون الأستروجين، حيث عليك في هذه المرحلة تناول وجبات خفيفة، والإكثار من الخضار والسلطات والحبوب مثل الشوفان.

المرحلة 2: الانفتاح

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المرحلة الثانية هي مرحلة الإباضة، وتستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام، يرتفع خلالها هرمون الأستروجين واللوتين، فيصبح جسمك يشتهي الأطعمة النيئة، لكن عليك الاستمرار في تناول الحبوب مثل الكينوا، ويمكنك تناول القهوة والشوكلاته لكن بشكل معتدل.

المرحلة 3: العمل

هذه المرحلة تأتي بعد مرحلة الإباضة وتستمر من 10 إلى 14 يوما، تصل بها هرمونات الأستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون إلى أعلى مستوياتها، ثم تنخفض إلى اقل مستوياتها قبل الدورة الشهرية، لذلك عليكِ تناول الاطعمة التي تشعرك بالدفء والراحة كـ البطاطا الحلوة والديك الرومي.

المرحلة 4: الراحة

هذه مرحلة الحيض، سيكون بها هرمون الأستروجين في أدنى مستوياته، وتستمر من ثلاثة إلى سبعة أيام، عليك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية للحفاظ على مزاجك ومستوى الطاقة، فمثلا تناولي الأرز والفطر والأعشاب البحرية والبطيخ والبط خلال هذه المرحلة.

وفي النهاية إذا قمت بتناول الطعام حسب ما هو مقسم بالمراحل، ستتمتعين بمزاج جيد، وتقل شهيتك وستشعرين بنشاط أكبر طوال الشهر، ومن المؤكد أنك ستفقدين وزنك باتباعك لهذه الطريقة.