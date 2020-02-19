10 أطعمة تسبّب الصداع النصفي يجب التوقّف عن تناولها فورًا

يعاني الكثيرون من الصداع النصفي ويبحثون عن طريقة مناسبة للتخلص من هذه الآلام، ويلجئون إلى تناول الأدوية لمحاربته، لذلك حذّرت "سبوتنيك" من تناول هذه الأطعمة لأنها سبب رئيسيًا في مشكلة الصداع.

الشيكولاتة.. يعود ذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكافيين الذي يسبب الصداع.

الأطعمة المجمدة..مثل الآيس كريم والعصائر المثلجة، تزيد من الشعور بالصداع الشديد.

الجبن... من الأكلات التي تزيد من الشعور بالصداع وألم الرأس المستمر.

المخللات..والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، تزيد من الشعور بالصداع النصفي المزمن.

بعض أنواع المكسرات وخصوصا السوداني، يؤثر على صحة الجهاز العصبي ويزيد من الشعور بالصداع والألم.

الفاصوليا والبسلة على الرغم من احتوائهما على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناولهما يسببان الصداع الشديد.

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التين.. من الفواكه الغنية بالفيتامينات ولكن تناوله بكثرة يزيد من الشعور بالصداع المستمر.

الموز.. من الفواكه الشهيرة التي تتميز بمذاقها الطيب واحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الافراط في تناول الموز يزيد من حدة الصداع والألم.

- البيتزا...من الأكلات التي يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال ولكن الإكثار من تناولها يزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن.

الأطعمة المصنعة مثل "السجق والهوت دوج"، تسبب الشعور بالصداع والألم الشديد وعدم القدرة على التركيز.

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