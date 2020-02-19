تعرف على فوائد الزنجبيل وقدرته على الحماية من أمراض خطيرة

الزنجبيل له فوائد عدة وله القدرة على الحماية من أمراض خطيرة وفقا لما نشره موقع هيلثي، إذن فما هو الزنجبيل وما هي فوائده؟يأتي الزنجبيل من جذر الأرض، أو جذمور نبات Zingiber officinale . يمكن تجفيفه إلى مسحوق أو استهلاكه طازجًا ،للأستفادة من فوائده الصحية ،كما تأتي نكهة الزنجبيل الحارة أكثر قليلًا عند استخدامك للجذر الطازج ، لذا فإن ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون يعادل تقريبًا ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

الفوائد الصحية للزنجبيل :

تحتوي ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج على سعرتين حراريتين فقط ، ولكنها ليست خفيفة الوزن. بالإضافة إلى تاريخها الطويل كعلاج للمعدة المضطربة ، فإن هذه التوابل لديها بعض العلوم الصلبة وراءها. وهنا الفوائد الصحية عروض الزنجبيل.

بمثابة مضاد للالتهابات. يقول ديفيد و. هوسكين ، أستاذ في جامعة دالهوزي في كندا: "يحتوي جذر الزنجبيل على عدد من المركبات مثل الزنجبيل القادر على منع أو تقليل تخليق الخلايا المناعية للسيتوكينات التي تسبب الالتهابات".

و يقول هوسكين إن الزنجبيل يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الناجمة عن التهاب مزمن ، وهذه الخصائص المضادة للالتهابات قد تحمي أيضًا من السرطان. (إقرن الزنجبيل مع الكركم ، والذي له أيضًا فوائد مضادة للالتهابات )

فوائد الزنجبيل للقدرة الجنسية :

تشير دراسة نشرت في أبحاث العلاج الطبيعي إلى أن تناول الزنجبيل قبل ممارسة التمرينات الرياضية القاسية قد يساعدك على الشعور بقوة أكبر بعد ذلك . كان الأشخاص الذين يستهلكون حوالي أربعة جرامات (أكثر بقليل من ملعقتين صغيرتين) من الزنجبيل المطحون يوميًا لمدة خمسة أيام قبل ممارسة التمرينات المكثفة لمدة 48 ساعة أقوى بعد التمرين من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي بدلًا من ذلك.

الزنجبيل له فوائد عديدة لتعزيز القوة الجسدية والجنسية للرجال حيث يحتوي علي العديد من الزيوت الطيارة كذلك فهو غني بمركبات (الجيجنرول ) التي يعزي اليها المذاق اللاذاع .

وفد افادت الابحاث العلمية ان قدرة الزنجبيل الفائقة علي معالجة الامراض لا يعني ذلك شربه بكميات مفتوحة وبلا شروط ..حيث اكدت الدراسات ان الحد الاقصى هو (4 جرامات ) موزعة علي عدة جرعات في اليوم حيث يحفز الأنزيمات علي الاثارة الجنسية لدي الاشخاص الذين يعانون من الضعف الجنسي.

فوائد الزنجبيل للنساء :

ومن فوائد الزنجبيل للنساء أنه يخلصهن من الروائح المهبلية المزعجة من خلال قدرته علي القضاء علي البكتريا والجراثيم المنتشرة في هذه المنطقة، ويعمل أيضا علي زيادة النشاط والطاقة لدي الزوجين وذلك بسبب قدرته علي توسيع الأوعية الدموية وزيادة التروية وتنشيطها .

فوائد الزنجبيل للشعر :

يحتوي الزنجبيل على مواد لها فوائد عديدة لعلاج الكثير من الأمراض، والتخلص من مشكلات الشعر المزعجة، كما يعالج بعض عيوب البشرة.

فوائد الزنجبيل للشعر والبشرة:

- يعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر وتقويته ومنع تساقطه.

- يساعد على محاربة قشرة الشعر من خلال استخدامه كالسيون للشعر.

- زيت الزنجبيل يساعد على التخلص من تقصف الشعر.

- يستخدم الزنجبيل كعلاج للجلد المصاب نتيجة تعرضه للشمس.

- استخدام الزنجبيل كقناع للبشرة والجلد يجعل بشرتك أكثر حيوية.

الزنجبيل يساعد على خفض الكوليسترول LDL :

كشفت مراجعة دراسة نشرت في مجلة Phytomedicine أن الأشخاص الذين استكملوا نظامهم الغذائي بانتظام بأكثر من 2000 ملغ يوميًا (ما يزيد قليلًا عن ملعقة صغيرة واحدة) من الزنجبيل الأرضي قللوا من نسبة الكوليسترول الضار في انسداد الشرايين بحوالي 5 نقاط.

ويساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم، حيث تشير دراسة مراجعة نشرت في دورية " الطب" إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد المصابين بداء السكري من النوع 2 على تحسين حالتهم بمرور الوقت . حيث أن الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الذين تناولوا ما بين أقل قليلًا من ملعقة صغيرة وما يزيد قليلًا عن ملعقتين من الزنجبيل المطحون يوميًا لمدة ثمانية إلى 12 أسبوعًا ، فتحسن الهيموغلوبين A1C ، وهو مؤشر يشير إلى متوسط مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تهدئة الغثيان أثناء الحمل. في دراسة مراجعة نشرت في مجلة Expert Review of Clinical Pharmacology ، قام الباحثون بتحليل ثمانية علاجات شائعة للغثيان أثناء الحمل وخلصوا إلى أن الزنجبيل هو الخيار الأفضل لتخفيض كل من الغثيان والقيء.

يمكن أن يساعدك الزنجبيل بعد وصول الطفل أيضًا. استعادت النساء اللائي تناولن مكملات الزنجبيل بعد إجراء عملية جراحية في قسم "سي" قدرتهن على تناول الطعام في وقت أبكر من أولئك اللائي ظهرن دواءً وهميًا ، وفقًا للبحث المنشور في التقارير العلمية .

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الزنجبيل وتقليل الغثيان :

من الإجراءات الطبية. بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون علاج السرطان أو الجراحة ، يمكن للزنجبيل أن يساعد في تخفيف الغثيان أيضًا.

و تشير دراسة أجريت في مجلة BMJ Open إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الزنجبيل قبل الجراحة التنظيرية أو جراحة التوليد أو أمراض النساء لديهم خطر أقل من الغثيان والقيء مقارنة بأولئك الذين لا يعطون الزنجبيل.

يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا مرضى العلاج الكيميائي في الشعور بالتحسن حتى عند التعرض لبعض الغثيان ، وفقًا للبحث المنشور في المغذيات .

الزنجبيل وتخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي :

قد تمتد آثار حماية الزنجبيل إلى الأشخاص الذين يعانون من حالة هضمية مشخصة (لمعلوماتك ، لدى الكثير من النساء) . الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي (مرض التهاب الأمعاء) الذين يستهلكون 2000 ملغ من الزنجبيل المطحون (أكثر بقليل من ملعقة صغيرة) يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يعانون من انخفاض في شدة مرضهم وزيادة في نوعية حياتهم ، وفقًا دراسة نشرت في مجلة العلاجات التكميلية في الطب .

كيفية استخدام جذر الزنجبيل :

عندما يتعلق الأمر باستخدام جذر الزنجبيل ، فإن هذا المكون الحار يفعل أكثر من مجرد إعطاء ركلة لعصائر الفاكهة والخضروات الخاصة بك . يمكنك إضافة الزنجبيل المبشور إلى ماء مالح والصلصات.

اصنع عصيرًا من الزنجبيل: توصل سوزان مكويلان ، MS ، RDN ، CDN ، أخصائية تغذية مقرها في مدينة نيويورك إلى قطعة من الزنجبيل الطازج بقياس بوصة واحدة.

اصنع عصير الزنجبيل: جرب خدعة McQuillan السريعة: اعصر جذر الزنجبيل على قطعة نصف من منشفة ورقية ، ثم اجمع الحواف. الضغط على حزمة من الزنجبيل على وعاء صغير لجمع العصير. ثم أضيفي ذلك إلى طبق الكاري أو حساء القرع أو الشاي.

استخدم جذر الزنجبيل كعلبة يقول ماك كويلان إن جوليان جذر الزنجبيل وتقليه على نار متوسطة الحرارة مع قليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة حتى يصبح لونها هشًا وبني اللون قليلًا. تضيف رشّ الأجسام الهشّة على أي شيء تحبه - إنها رائعة على البطاطس المقلية.

أضف الزنجبيل إلى سلطة. إضافة جذر الزنجبيل المفروم إلى ضمادات السلطة محلية الصنع ، مثل زيت الزيتون وخل التفاح ، توحي روث لاماير شيبس ، MS ، RDN ، أخصائية تغذية مسجلة في مستشفى بلاك ريفر ميموريال في ويسكونسن.

شاي الزنجبيل الساخن :

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مكونات:

3 أوقية جذر الزنجبيل شرائح رقيقة

1 كوب ماء

الاتجاهات:

أضف شرائح الزنجبيل والماء إلى وعاء صغير.

يغلي ثم يصفى. أضف العسل حسب الرغبة.

الجير والزنجبيل مثلج الشاي .

مكونات:

6 أوقية. الزنجبيل الطازج ، مقشر وشرائح رقيقة

8 أكواب ماء

3 الليمون الحامض والعصير

3 ملاعق كبيرة عسل

الاتجاهات:

غلي الماء ، والزنجبيل ، وحماس الجير لمدة 6-8 دقائق.

يُرفع عن النار ويُحرّك المزيج ويُترك لمدة ساعة.

ضجة في عصير الليمون ، ويقدم على الجليد أو البرد لتقديم.

فوائد الزنجبيل و الليمون:

- يعمل على إمداد الجسم بالدفء

- يخفف من آلام الحلق ويقضي على الانفلونزا.

- يحسن من أداء الجهاز الهضمي.

- يزيل رائحة الفم الكريهة.

- يساعد على تخفيف الوزن.

- تقوية الجهاز المناعي.

فوائد الزنجبيل الأخضر :

وتقول الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية، إن الزنجبيل الأخضر يحتل مكانة هامة من بين الأعشاب الطبيعية في منح الجسم العديد من الفوائد الهامة له

- يقلل من الإحساس بالدوار والرغبة في القيء

- مهدئ لآلام الأسنان

- يعالج التهابات المفاصل الروماتيزمية

- يعالج الإسهال المؤقت أو المزمن

- يسهل وينظم عملية الهضم في الجسم ، ومريح للحركة الدودية في للقولون

- يفك تقلصات عضلات البطن ويريح المغص

- يحمي من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

- يرفع من أداء مناعة الجسم في حمايته من الأمراض المعدية

- يهدئ من التوتر النفسي والعصبي

- منشط للدورة الدموية في الجسم

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