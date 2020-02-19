الصرف الصحي متهم جديد بنشر فيروس "كورونا"

حذر الطبيب الصيني تشونغ نان شان، الاختصاصي في الجهاز التنفسي، من أنابيب نفايات الصرف الصحي، مؤكدا ضرورة إبقائها دون عوائق، مرجحا أن فيروس كورونا الجديد قد ينتشر من خلال أنظمة الصرف الصحي.

وقال تشونغ نان شان، لوكالة "شينخوا" الصينية: "إذا وضعت عوائق أمام الأنابيب فقد يتسبب الهواء الملوث أو الرذاذ الحامل لفيروس كورونا الجديد في انتشار العدوى".

ويترأس تشونغ الفريق الوطني للخبراء الذي يهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد أو "كوفيد-19" والسيطرة عليه، وهو أكاديمي بالأكاديمية الصينية للهندسة.

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وكانت مجموعتان بحثيتان منفصلتان يقود إحداهما تشونغ أعلنتا الأسبوع الماضي أنهما عزلتا سلالات لفيروس كورونا الجديد من عينات فضلات مرضى مصابين بالفيروس، ما يثير الشكوك حول نقل الفضلات إلى الفم.

وقال تشونغ: "لا أعتقد أن الفيروس يبتلع، لكنه ينتقل عن طريق الهواء"، وحذر المستشفيات من هذا الأمر بضرورة الاهتمام بأنابيب الصرف الصحي.

الأمر نفسه حدث في عام 2003، عندما أصيب أكثر من 300 شخص بمرض السارس بين المواطنين في هونج كونج، بسبب عيوب في تصميم نظام الصرف الصحي، ما أسفر عن انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجليت عشرات العائلات في مبنى سكني في هونج كونج بعد العثور على حالتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في طوابق مختلفة بالمبنى نفسه. وما زالت السلطات تحقق في كيفية إصابتهما، في الوقت الذي اشتبه الخبراء في تسبب أنابيب الصرف الصحي في وقوع العدوى.