صحة ورشاقة

إيران تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

هشام رشاد

الأربعاء 2020/2/19 03:47 م بتوقيت أبوظبي

إيران تسجل أول إصابتين بكورونا

أعلنت إيران تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في نطاق مدينة قم الواقعة وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، الأربعاء، عن رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أن اختبارات أولية أكدت إيجابية عينات من حالتين كان يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا.

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ولفت جهانبور إلى أن هناك اختبارات لاحقة للتحقق من الأمر، ومن المقرر أن تعلن نتائجها بمجرد أن تصبح جاهزة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن فرق الكشف اشتبهت قبل يومين بإصابة حالتين بفيروس كورونا في مدينة قم، لافتا إلى أنهما قيد الحجر الصحي حاليا وتم عزلهما تماما بعد التأكد من إصابتهما، وفق قوله.

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